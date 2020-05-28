مكان: نتنياهو يرجح صمود اتفاق السلام مع الأردن رغم خطة الضم

ذكرت هيئة البث التابعة للاحتلال الإسرائيلي "مكان"، أنّ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رجح أن يبقى اتفاق السلام بين إسرائيل والأردن على حاله، رغم خطة الضم، مشيرًا إلى أنّ اتفاق السلام يعتبر مصلحة حيوية سواء لإسرائيل أو للمملكة الأردنية.

وفي مقابلة صحفية نقلتها الهيئة، أضاف نتنياهو أنّه من الطبيعي أن تثير خطوات مثل الضمّ، خشية لدى الناس، مشيرة إلى أنّ مصدرا كبيرا في عمان صرح لصحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، بأنّ الأردن يعارض ذلك رسميًا، غير أنّ الملك عبدالله الثاني سيتيح تمرير الضم بأقل الأضرار لبلاده.

وأضاف أنّ العاهل الأردني امتنع عن التصريح بأنّ الضمّ سيؤدي لإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل، وأشار المصدر إلى وجود عدة أسباب لهذا الصمت، بينها أنّ تعليق أو إلغاء المعاهدة سيؤدي إلى المساس بمكانة المملكة الهاشمية في المقدسات الإسلامية بالقدس.