البرلمان الصيني يصدق على إعداد قوانين خاصة بالأمن القومي في هونج كونج

صدق البرلمان الصيني اليوم الخميس، على إعداد قوانين جديدة خاصة بالأمن القومي لمنطقة هونغ كونغ، على خلفية إعادة بروز التوتر حول المستعمرة البريطانية السابقة.

ووافق المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بالأغلبية الساحقة 2878 صوتا مؤيدا، مقابل رافض واحد وستة ممتنعين عن التصويت) خلال جلسة عقدها اليوم على مسودة قرار بشأن "إنشاء وتحسين النظام القانوني وآليات الإنفاذ لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة لحماية الأمن القومي، وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وفوض القرار الجديدة اللجنة الدائمة في المجلس بإعداد مشروع قانون الأمن القومي لهونج كونج.

وسبق أن أفادت صحيفة South China Morning Post بأن العمل على إعداد التشريع سيستغرق نحو أسبوعين والقانون الجديد قد يدخل حيز التنفيذ في أغسطس.

ويأتي ذلك في وقت تجددت فيه مظاهرات معارضة في هونغ كونغ، على خلفية خطط الصين لتبني قانون الأمن القومي للمستعمرة السابقة.

وتنتقد بعض دول الغرب، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، بشدة هذه الخطة، فيما تصر بكين على أن التشريع الجديد هو شأن داخلي ولا يمس الحقوق والحريات التي يحظى بها سكان هونج كونج.