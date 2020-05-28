إصابة المدير السابق لعزل المدينة الجامعية بأبو قير وأسرته بكورونا

أصيب الدكتور أحمد محسن، المدير السابق للمدينة الشبابية بعزل أبو قير في محافظة الإسكندرية، اليوم، بفيروس كورونا المستجد وأسرته، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى طلبه الجامعة العزل.

كان الدكتور أحمد محسن مدرس مساعد الباطنة بكلية الطب جامعة الإسكندرية، أنهى مهام عمله في المدينة الشبابية بأبو قير منذ 3 أسابيع، ثم أجرى تحليلا وثبت سلبيته، بعدها زاره أحد المرضى وكان مصابا بفيروس كورونا ونقل العدوى له وأسرته.

وقال محمد محسن، ابن عم الطبيب المصاب، إنه أصيب أثناء زيارة أحد المرضي له، مطالبا بالدعاء له هو أسرته بالشفاء العاجل.

كانت جامعة الإسكندرية خصصت مستشفي الطلبه من أجل أعضاء هيئة التدريس والموظفين والعاملين بالجامعة كحجر صحي لهم لتقديم الرعاية الطبية وتجهيزها.