وزير إندونيسي: كورونا كزوجتك لا تستطيع السيطرة عليها ثم تتعايش معها

شبه وزير الشؤون البحرية والاستثمار في إندونيسيا فيروس كورونا بالزوجة، والتي يتعلم الزوج مع الوقت كيف يتعايش معها، ما أدى إلى موجة انتقادات غاضبة.

وقال وزير الأمن الإندونيسي محمد محفوظ، "تلقيت منشورا ساخرا من زميلي (وزير الشؤون البحرية والاستثمار) لوهوت باندجايتان، حيث قال، إن كورونا كزوجتك.. تحاول في البداية السيطرة عليها ثم تدرك أنك لا تستطيع، ثم تتعلم كيف تتعايش معها" وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك".

وتستعد الحكومة الإندونيسية لرفع الحجر الصحي جزئيا في مناطق من البلاد بحلول أوائل يونيو، والتأقلم ما دعته بـ "الوضع الطبيعي الجديد".

كما أشار وزير الأمن: "هل سنختبئ إلى الأبد؟ يمكننا أن نتأقلم مع الوضع بينما نظل ننتبه لصحتنا".

وقامت جماعات حقوقية نسائية وإندونيسيين آخرين بانتقاد تعليقات الوزير عبر الإنترنت. حيث قالت جمعية التضامن مع المرأة في بيان إن ذلك التصريح "لا يعكس فقط عدم كفاءة الحكومة في معالجة جائحة "كوفيد-19"، ولكنه يظهر أيضا المواقف المتحيزة للجنس وكراهية النساء من جانب المسؤولين الحكوميين".

وأضافت: "المزحات التي تستخدم النساء موضوعا لها ستعمل فقط على تطبيع ثقافة العنف ضد المرأة"، بحسب ما نقلته صحيفة "البيان".

وأعلنت وزارة الصحة الأندونيسية، أمس الأربعاء، تسجيل 686 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 الساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 23 ألفا و851 إصابة.