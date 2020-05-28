السيسي: أعداء الوطن من المتربصين يحاولون التشكيك في جهود مصر ضد كورونا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، "نقف معًا في لحظة مهمة من عمر الوطن لمواجهة وباء كورونا الذي يتطلب من الجميع استمرار التكاتف والتضامن لعبور هذه المحنة بسلام والمحافظة على ما حققناه من نجاح في مختلف المجالات".

السيسي: أؤكّد ثقتي العالية في الشعب الذي يبرهن دائمًا في الظروف الصعبة على صلابته

وتابع الرئيس السيسي، في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "في ظل الجهود التي تبذلها الدولة المصرية حكومةً وشعباً لمواجهة هذا الوباء والاستمرار في تنفيذ خطط التنمية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في أصعب الظروف، يحاول أعداء الوطن من المتربصين التشكيك فيما تقوم الدولة به من جهد وإنجاز"

واستكمل رئيس الجمهورية: "إنني أؤكّد ثقتي العالية في هذا الشعب الذي يبرهن دائمًا في الظروف الصعبة على صلابته وأصالة معدنه وقدرته على مجابهة هذه الحملات والتصدي لها، حفظ الله مصر والمصريين".