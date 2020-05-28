التنمية المحلية تعلن آليات جديدة لاستخراج رخص البناء

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أنّ الوزارة وضعت خطة عمل خلال المرحلة المقبلة لتنفيذ قرار وقف إصدار التراخيص الخاصة، بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها.

وقال شعراوي في تصريحات صحفية، إنّ الدولة ستتعامل بكل حسم مع أي مخالفات للبناء بمختلف أنواعها، سواء دون ترخيص أو وجود تجاوز في ارتفاع المباني عن عدد الأدوار الموجودة في الرخصة، أو مخالفة خط التنظيم "بناء على أرض غير مخصصة للبناء"، أو مخالفة في ترخيص البناء والرسوم.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنّه سيكون هناك إجراءات وخطوات واضحة ومحددة لاستخراج تراخيص البناء للمواطنين بالمحافظات ومدة استخراج كل رخصة والتوسع في ميكنة دورة عمل خدمة تراخيص البناء بالمراكز التكنولوجية في الأحياء والمراكز والمدن لفصل الموظفين مقدمي الخدمة عن طالبها من المواطنين.