أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قرارا بوقف ع . م . ع – رئيس الوحدة المحلية بشيبه التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق عن العمل إحتياطيا لمدة ثلاثة أشهر أو لحين إنتهاء التحقيق معه – أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف، للإهمال والتقصير في العمل وعدم الحفاظ على الرقعة الزراعية بنطاق وحدته المحلية وعدم تصديه لمحاولات البناء المخالف خلال أيام أجازة العيد بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدا على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة لها بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي بكل قوة وحسم لمحاولات التعدي عليها سواء بالبناء أو التبوير،

وقال غراب : لن أسمح بوجود مسئول تنفيذي مقصر في عمله، مشددا على ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع الإشعالات وإعادة الإنضباط للشارع.