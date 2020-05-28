أستاذ جامعي: ميليشيات الإخوان الإلكترونية تستهدف بث الفتنة بين الشعب

قال الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إنّ الميلشيات الإلكترونية الإخوانية تنفذ عمليات نفسية، تهدف للتأثير في الروح المعنوية للمواطنين، وإصابتهم باليأس والإحباط، وعدم الثقة في الحكومة، والقيادة السياسية، وبثّ الفتن بين الشعب ومؤسسات الدولة.

وتابع علم الدين، لـ"الوطن"، أنّ ميلشيات الإخوان تسعى إلى شيطنة بعض المؤسسات الخاصة بالدولة كالشرطة وغيرها، وصناعة بعض الأساطير الوهمية من بعض الأشخاص عديمي القيمة، مثلما أرادت أن تفعل من المقاول الفاشل محمد علي، ومسعد أبوفجر، في سيناء، أو عندما حاولوا أن يصنعوا من الخائن هشام عشماوي، بطلا من أبطال المعارضة الإسلامية.

ولفت إلى أنّ كل هذه عمليات نفسية، تهدف للتأثير على المواطنين وخلق نوع من عدم الاستقرار والبلبلة والفزع والرعب، والإرباك للتفكير العام في المجتمع، ما ينعكس على العلاقة مع القيادة السياسية، وعلى التعامل مع مؤسسات الدولة، وهذا جزء من أهدافهم لإسقاط الدولة، لذلك تحدث الرئيس أكثر من مرة عن محاولات إسقاط الدولة، وضرورة أن يلتفت المواطنين لذلك.

وأوضح علم الدين، أنّ جزءا من هذا الأمر يكون على شكل شائعات، والإعلام المصري نجح إلى حد كبير في مواجهتها نسبيا مستندا إلى مركز دعم واتخاذ القرار، والمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اللذان يقومان برصد الشائعات، والرد عليها أولا بأول، وأيضا من خلال الفضائيات التي ترد وتتتبع وتوثق كل شيء، والجرائد، والمواقع الإلكترونية أيضا.

ولفت إلى أنّه يرى وجود جهد ضخم يبذل من جانب المؤسسات البحثية والإعلامية بكل أطيافها، بينها الحزبي والخاص، والتابع للدولة، لكن الجهد الأكبر على المواطن، الذي يجب أن يتحلى بالوطنية والحس والوعي النقدي الانتقائي، وعليه ألا يستقبل أي معلومة أو شائعة استقبال التأكيد والثقة، فلا بد أن يبحث في كل خبر ورأي يقرأه، ويتحقق من مصدر المعلومة، والمرجعيات التي يستند إليها، وسمعة الوسيلة الإعلامية، لابد أن يضع كل هذه الأشياء في اعتباره وهو يتلقى خبر، قبل مشاركتها مع الأخرين.