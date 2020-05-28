التحقيق في "تهريب جثمان" حالة متوفية بكورونا من حميات الزقازيق

شكل الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، لجنة لفحص واقعة خروج حالة متوفية بكورونا من مستشفى حميات الزقازيق دون اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لها، مع فحص ملابسات الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتشكلت اللجنة برئاسة الدكتور خالد فوزي وكيل مديرية الشؤون الصحية، وعضوية مدير إدارة الشؤون القانونية، ومدير إدارة التفتيش المالي والإداري، وأعضاء من الإدارة العامة للطب العلاجي، وإدارة مكافحة العدوي بالمديرية.

كما تم مخاطبة شركة الأمن المكلفة بتأمين المستشفى للتحقيق في الموضوع ومجازاة المتسببين من أفراد الأمن في عدم تواجدهم بالبوابة الرئيسية، مع خروج الحالة من بوابة المستشفى دون أي تصريح، والإفادة بما أسفرت عنه التحقيقات.