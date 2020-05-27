محافظ الشرقية يبحث الأماكن المقترح تخصيصها كمستشفيات عزل لمرضى كورونا

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم، اجتماعاً لمناقشة أخر المستجدات والإجراءات المتخذة لمحاصرة فيروس كورونا المستجد، والأماكن المقترح تخصيصها كمستشفيات عزل خلال الفترة القادمة عند الحاجة إليها، وكذلك متابعة تحويل حالات الاشتباه بالإصابة إلى المستشفيات.

وبدأ المحافظ الاجتماع بالتأكيد على ضرورة التنسيق والتكامل بين القطاعات الطبية المختلفة من مستشفيات جامعة الزقازيق ومستشفيات قطاع الصحة وهيئة التأمين الصحي ومستشفى الأحرار التعليمي ومرفق الإسعاف لتوفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لمصابي فيروس كورونا، وتطبيق البروتوكولات العلاجية طبقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية، مع المتابعة الدائمة والمستمرة للمخالطين للحالات المصابة والخاضعين لإجراءات العزل المنزلي، وذلك للحد من انتشار الفيروس والتغلب عليه.

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التأكد من التواجد الكافي للأطقم الطبية المدربة ( الأساسية والاحتياطية ) للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة .

تطرق الاجتماع إلى التعرف على كيفية مباشرة حالات العزل المنزلي ومدى استجابتها لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع الفيروس، وكذلك الأماكن المقترح تخصيصها لمستشفيات عزل خلال الفترة القادمة عند الحاجة إليها.

طالب المحافظ كل جهة بإعداد تقارير مفصلة عن الإجراءات التي اتخذتها خلال الفترة السابقة بشأن الاستعدادات التي اتخذتها لمواجهة الفيروس وكيفية التعامل مع الحالات المصابة والمخالطة، والإجراءات الوقائية للحد من انتشاره.