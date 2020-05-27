ارتفاع عدد المتعافين من كورونا في مستشفيات عزل الشرقية إلى 106

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن خروج 9 حالات من مستشفيات العزل بالمحافظة، بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد.

وأشار "مسعود" إلى خروج 4 حالات من مستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، و5 من مستشفى العزل بالزقازيق، ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 106، منهم 97 حالة بعزل الزقازيق، و4 حالات بمستشفى الصدر، و3 بعزل فاقوس، و2 بحميات الزقازيق.

وأوضح وكيل الوزارة أن هذه الحالات تحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلي سلبية، وذلك بعد إجراء المسحة الثالثة لهم، وبعد خضوعهم لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم بهذه المستشفيات، مضيفًا أنه تم التنبيه عليهم باستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد على إتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية.

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لجميع أفراد الطاقم الطبي، والخدمات المعاونة بجميع المستشفيات، على تفانيهم في العمل، والجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة.