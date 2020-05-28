ننفرد بنشر أول موزانة لوزارة الدولة للإعلام.. تقدر بـ12 مليون جنيه

تنفرد "الوطن" بنشر بنود موازنة وزارة الدولة لشؤون الإعلام، في العام المالي 2020/2021، والمحالة إلى لجنة الثقافة والآثار في مجلس النواب، إذ يقدّر إجمالي المبلغ المعتمد لوزارة الدولة لشؤون الإعلام في الموازنة الجديدة، 12 مليون جنيه.

وشملت الملاحظات الواردة للجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب بشأن موازنة وزارة الدولة للإعلام، المطالبة بزيادة اعتمادات الباب الأول الخاص بالأجور وتعويضات العاملين.

وأكدت الوزارة أنّها كيانا وليدا يستوجب التقدم بمقترح بمشروع الأجر المكمل وفقا لطبيعة عمل الوزارة واختصاصاتها الجديدة، معتمدة في ذلك على زيادة بنود المكافآت.

وشددت الوزارة في ملاحظاتها، إلى عدم الانتهاء من تسكين جميع العاملين وفقا للهيكل الوظيفي الجديد، الذي يخوّل لوزير الدولة لشؤون الإعلام، اتخاذ إجراءات النقل والندب والتعاقد والاستعانة بالعاملين اللازمين لمعاونته في اختصاصاته الجديدة.

وطالبت الوزارة باستحداث بند 25/3 مكافأت للمستشارين بتكلفة مبدئية 300 ألف جنيه، وهم من مستشاري مجلس الدولة، وكذلك تخصيص مكافآت للمستشارين وخبراء الإعلام القائمين على تطوير المنظومة الإعلامية من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ومكافأة شهرية للعاملين بواقع 75% من الآجر الأساسي، بناء على موافقة وزير الإعلام الأسبق، للعاملين الدائمين والموسيميين "أجر مكمل".

كما شملت الموازنة الجديدة لوزارة الدولة للإعلام، مكافآت تشجيعية لبعض العاملين لما بذلوه من مجهودات ذات طبيعة خاصة لتأسيس الوزارة الجديدة بواقع 150 ألف جنيه.

وأكدت وزارة الدولة للإعلام، أهمية تعزيز موازنتها لشراء أسطول من السيارات الخاصة بوزير الدولة الإعلام والحرس الخاص به، وأتوبيسات لنقل العاملين، وكذلك إجراء التجهيزات لاستيعاب أعداد العاملين الجدد والمنقولين من جهات مختلفة.