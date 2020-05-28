نيسان موتور تقرر إغلاق مصنعها في منطقة كاتالونيا بإسبانيا

قالت الحكومة الإسبانية اليوم الخميس إن شركة صناعة السيارات اليابانية "نيسان موتور" قررت إغلاق مصنعها في منطقة كاتالونيا الشمالية الشرقية، وهو ما سيتسبب في فقدان حوالي 3000 وظيفة مباشرة.

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية عن وزارة الصناعة الإسبانية قولها "إنها تأسف لقرار الشركة على الرغم من الاقتراحات للحفاظ على تشغيل المصنع كما تحث المديرين التنفيذيين لشركات صناعة السيارات على النظر في البدائل".

وحذرت نقابات العمال من أن 20 ألف وظيفة إضافية في سلسلة التوريد المحلية لشركة "نيسان موتور" ستتعرض للتهديد إذا أغلقت الشركة مصنعها لتصنيع السيارات في مدينة "برشلونة" ومصنعين أصغر في المدن المجاورة.

وتخضع الشركة اليابانية حاليا لعملية إعادة هيكلة عميقة مع التركيز على الصين وأمريكا الشمالية واليابان وترك السوق الأوروبية وروسيا وأمريكا الجنوبية وشمال أفريقيا لشركة "رينو" وجنوب شرق آسيا ومنطقة أوقيانوسيا إلى شركة "ميتسوبيشي".