مستمر لـ4 يونيو.. المستندات المطلوبة للتقدم للمدارس المصرية اليابانية

فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2020-2021، يوم 20 مايو الحالي على أن يستمر التقديم لمدة 15 يومََا، حتى 4 يونيو المقبل.

ويمكن أن يتم التقديم لـ"المدارس المصرية اليابانية" على الموقع الرسمي الخاص بها من هنــــــــــــــا.

المستندات المطلوبة للتقديم في المدارس المصرية اليابانية

وجاءت المستندات المطلوبة للتقديم وبعد الاختيار المبدئي تمهيدًا للمقابلة الشخصية كالتالي:

شهادة ميلاد مميكنة للطالب حديثة الإصدار (لا تزيد عن شهر).

بطاقة الرقم القومي لولي الأمر سارية.

إثبات محل الإقامة للعنوان الحالي بتاريخ سابق على إعلان فتح باب التقدم بـ6 أشهر على الأقل (توثيق رسمي)، وحال اختلاف محل الإقامة الحالي عن المثبت في بطاقة الرقم القومي.

دفع مقدم المصروفات الدراسية على الحساب الموحد للمدارس، وتسليم أصل إيصال السداد حال قبول ملف الطالب بشكل نهائي وبموجب إخطار سداد موجه للبنك من إدارة المدرسة بالمطالبة موجود بها رقم الحساب وتسليم أصل الإيصال لإدارة المدرسة، وحال عدم تسليم الإيصال للمدرسة يتم تجميد إجراءات الطفل لحين توفيره في مده لا تزيد عن 5 أيام عمل، وإلا يتم رفض طلب التقدم نهائيا والانتقال للطفل التالي، ولا يحق لولي الأمر المطالبة باسترداد قيمة مقدم المصروفات بعد سدادها، تحت أي بند.

التوقيع على إقرار ولي الأمر نسخة لولي الأمر ونسخة للمدرسة، وحال مخالفة ولي الأمر لأي من بنود الإقرار لا يتم قبول ملف الطفل ولا يحق له المطالبة بقيمة مبلغ مقدم المصروفات.