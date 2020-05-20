تبدأ اليوم.. قدم لطفلك في المدارس المصرية اليابانية إلكترونيا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2020/2021، بداية من 20 مايو 2020 وتستمر لمدة 15 يومََا، وتستعرض "الوطن" تفاصيل التقديم وفق وزارة التربية والتعليم، والشروط العامة للقبول وفق العام الدراسي الماضي، كالتالي:

- يتم التقديم للمدارس المصرية اليابانية من خلال الرابط https://ejs4students.moe.gov.eg

- التقديم يكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال KG1.

- يتم الإعلان عن شروط التقدم الخاصة بكل مدرسة حسب متطلباتها من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها.

- يتم قبول الأطفال في المستوى الأول لرياض الأطفال "KG1" حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة في أول أكتوبر من الأكبر سنًا فالأقل من سن 4 سنوات، ولا يزيد عن 5 سنوات.

والجدير بالذكر أنه تم افتتاح 41 مدرسة في عدد من المحافظات، والتي تدرس المنهج المصري الجديد 2.0 بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.