التنمية المحلية: إزالة المباني المخالفة دون انتظار الدراسات الأمنية

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إنّ الأجهزة التنفيذية لن تتوانى عن الإزالات الفورية للمباني المقامة دون ترخيص، حتى سطح الأرض، وتحصيل تكلفة تنفيذ الإزالات من ملاك العقارات.

ولفت في تصريحات صحفية عنه، إلى أنّ العمل جار لحثّ المواطنين الذين لهم مخالفات قديمة على التصالح فيها، وإلزام ملاكها بطلاء واجهات العقارات طبقا لرؤية كل حي أو مدينة، وقطع المرافق عمن يرفض التصالح، وإزالة المباني المخالفة دون انتظار الدراسات الأمنية، وعدم إيقاف تنفيذ قرارات الإزالة، حال وجود شاغلين للمبنى.

وأضاف شعراوي، أنّه سيتم فتح الجراجات المغلقة أو التي غيرت نشاطها لأغراض أخرى، مع إلزام النوادي الاجتماعية والرياضية والمولات التجارية بتوفير أماكن انتظار تستوعب المترددين عليها من المواطنين لمنع التكدسات المرورية في محيط تلك الأماكن.