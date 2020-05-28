845 إصابة جديدة بكورونا في الكويت.. بينهم 91 مصريا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، تسجيل 10 حالات وفاة، و845 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 185 حالة، وإجمالي عدد المصابين إلى 24 ألفا و112 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، في المؤتمر الصحفي اليومي، إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالاضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى، حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأوضح أنه من بين الحالات التي رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية، 212 حالة لمواطنين كويتيين، و208 حالات لمقيمين من الجنسية الهندية، و261 حالة لمقيمين من الجنسية البنجالية، و91 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية، فيما رصدت باقي الحالات من عدد من الجنسيات الأخرى.

وأضاف السند أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 197 حالة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم إجراء 3396 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، بإجمالي 282 ألفا و341 مسحة، فيما غادر الحجر المؤسسي الإلزامي خلال الـ24 ساعة الماضية 81 شخصا، منهم 13 كويتيا و68 وافدا.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، التي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

كانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت أمس الأربعاء، تسجيل 3 حالات وفاة، و692 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 175 حالة، وإجمالي عدد المصابين إلى 23 ألفا و267 حالة حتى يوم أمس.