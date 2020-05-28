"ديزني" تعيد فتح منتزهاتها الترفيهية بفلوريدا في يوليو

أعلنت "ديزني" عن إعادة فتح منتزهاتها الترفيهية في مدينة "أورلاندو" بولاية فلوريدا، بداية من يوليو، وذلك بعدما أُجبرت مدينة "الملاهي" على الإغلاق لعدة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا.

وبحسب ما قال جيم ماكفي نائب الرئيس الأول للعمليات في عالم ديزني، ونقله موقع Variety، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، لحماية الزوار، منها إجراء كشف درجات الحرارة على الجميع عند الوصول، بالإضافة إلى مراعاة التباعد الجسدي داخل الحدائق، وغسل اليدين، وعمل محطات تعقيم.

كما ستعمل الحدائق بعدد مخفض.. كما سيتم إجراء فحوصات درجة الحرارة وتغطية الوجه للذين يعملون في الحديقة.

كانت الحدائق الترفيهية الأشهر في العالم "ديزني لاند" أغلقت أبوابها، في مارس الماضي، حرصاً من إدارتها على سلامة زوارها، خاصة مع الانتشار السريع لفيروس كورونا.