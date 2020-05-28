الفئات المستثناة من الحظر بعد عيد الفطر.. بدءا من السبت

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماعه الأخير، إنّ فترة حظر تجوال المواطنين بدءا من السبت 30 مايو الحالي من الساعة الثامنة مساءً، حتى الساعة السادسة صباحًا، لمدة 15 يومًا.

على أن تكون الفئات المستثناة من الحظر، كما يلي:

المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع بأنواعها كافة، سواء للسوق المحلي أو للتصدير، أو الطرود أو مستلزمات الإنتاج.

مركبات الطوارئ، ومركبات نقل الأموال لتغذية ماكينات الصراف الآلي.

مركبات نقل العاملين بالمصانع أو المخازن والمستودعات أو الشركات أو البنوك، ومركبات الإمداد والتموين للقطاع الصحي، والمخابز، ومحلات البقالة، والبدالين التموينيين.

محلات الخضروات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدواجن أو الأسماك.

الصيدليات.

السوبر ماركت خارج المراكز التجارية، وأسواق الجملة، "على أن يقتصر العمل بها خلال ساعات حظر الانتقال أو التحرك على استلام وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور".

المصانع، والمخازن، والمستودعات، ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها.

المستشفيات، والمراكز والمعامل الطبية.

المستودعات والمخازن الجمركية، وماكينات تزويد المركبات بالوقود ومراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود.

وسائل الإعلام.

خدمات طوارئ شركات الكهرباء، وقطاعات توليد الكهرباء.

خدمات طوارئ شركات الغاز والمياه.

محطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه.

خدمات مشغلي شبكة المعلومات الدولية وشبكات الاتصالات، ومراكز الخدمة والمبيعات التابعة لشركات الاتصالات، وتطبيقات المشتريات الإلكترونية ومستودعاتها، وبطاقات الصراف الآلي، والتخليص الجمركي، ولجان تسويق القمح.

خدمات توصيل المأكولات والمشروبات والبضائع للعملاء، سواء كان الطلب عن طريق التطبيقات الإلكترونية أو غيرها، والعاملين بأي من هذه الانشطة المستثناة، مع الالتزام بالاحتياطات الصحية الواجبة.