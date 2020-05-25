ضبط 93 شخصا خالفوا حظر التجول خلال 24 ساعة بالشرقية

قال مصدر أمني بمديرية أمن الشرقية، إن الأجهزة الأمنية ضبطت نحو 93 شخصا خالفوا قرار حظر التجول خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف أنه تم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كانت وزارة الداخليه أعلنت خلال بيان رسمي أنه فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا).

تمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية، وذلك وعددهم 5984 شخصا مخالف لقرار حظر المواطنين.