4 مراكز لإجراء الأشعة المقطعية للمشتبه في إصابتهم بكورونا بالقليوبية

خصصت مديرية الصحة بمحافظة القليوبية، 4 أماكن بالمحافظة لإجراء الأشعة المقطعية على الصدر في حالات الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في ظل شكاوى المواطنين من امتناع عدد كبير من مراكز الأشعة الخاصة عن إجراء هذه الأشعة.

وأشارت مديرية الصحة بالقليوبية، في بيان لها، إلى أن الخدمة متوفرة في مستشفيات التأمين الصحي ببنها وشبرا الخيمة وبنها العام وشبين القناطر، بالإضافة إلى مستشفى بنها الجامعي.

وكانت مديرية الصحة بالقليوبية، تلقت شكاوى بشأن امتناع عدد من المراكز الخاصة للأشعة من إجراء الأشعة المقطعية على الصدر للحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.