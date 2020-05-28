"صحة القليوبية" تعلن أرقام الأطباء مسؤولي الترصد لحالات الاشتباه بكورونا

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أرقام الأطباء مسؤولى الترصد لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، للاستفسار عن حالات الاشتباه بالكورونا.

وجاء الأرقام كالتالي: "الدكتور سيد مراد مدير عام الطب العلاجي بالقليوبية 01224386700، الدكتور أشرف الشافعي مدير إدارة المستشفيات 01227019057، الدكتور محمد جمال مدير إدارة الطوارئ 01004901112، الدكتور محمد إبراهيم مدير الرعاية الحرجة والعاجلة 01223288456، الدكتور محمد سعيد مسؤول العناية المركزة بالقليوبية 01000063275".

فيما أعلنت وزارة الصحة والسكان تخصيص 11 مستشفى، ضمن 320 مستشفى على مستوى الجمهورية لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث سيتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعلية لأسماء وعناوين المستشفيات التي خصصتها الوزارة.

وجاءت المستشفيات التي خصصتها الوزارة بالقليوبية على النحو التالي: "قليوب التخصصي، مستشفى النيل بشبرا الخيمة، بنها التعليمي، ناصر العام بشبرا الخيمة، بهتيم المركزي بشبرا الخيمة، أبو المنجا المركزي بشبرا الخيمة، مستشفى صدر المرج، بنها النموذجي للتأمين الصحي، شبين القناطر، حميات بنها، مستشفى حميات طوخ".

وأعلنت محافظة القليوبية تخصيص رقم تليفون "01555573040" للإبلاغ عن حالات الإصابة بفيروس كورونا أو الاشتباه، موضحة أن الطاقم الطبي سيتعامل مع الحالات المصابة بسرية تامة، كما تم التأكيد أنه سيتم التعامل مع البلاغات الكيدية وفقا للقانون.