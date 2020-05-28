وفاة مسؤول فرنسي بعد إصابته بفيروس كورونا

توفي النائب في البرلمان الفرنسي، كلود جوسجان، اليوم الخميس، عن عمر ناهز الـ75 عاما بعد إصابته بفيروس "كوفيد-19".

وبحسب صحيفة "باريماتش" الفرنسية، توفي النائب بعد صراع مع فيروس كورونا في العناية المركزة في باريس​​​.

وانتخب جوسجان نائبا عن باريس لأوّل مرة عام 1997، وقد تم انتخابه تكرارا في نفس المنصب منذ ذلك الحين.

وينتمي جوسجان لحزب "الجمهوريون" اليميني، وشغل أيضا منصب وزير مكلّف بالإصلاحات واللامركزية والمواطنة عام 1995.

وأصيب عدد من النواب والوزراء الفرنسيين بفيروس كورونا مع بداية الأزمة في مارس الماضي، لكن وضعهم لم يستدع العناية المركزة، على خلاف النائب جوسجان.

وسجلت فرنسا منذ بداية الوباء 28596 حالة وفاة و145746 حالة إصابة بفيروس كورونا.