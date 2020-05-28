20 مليون جنيه تكلفة إنشاء مبنى مأمورية الضرائب في شرم الشيخ

قال اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، إن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من إنشاء مبنى مأمورية الضرائب بحي النور.

وأوضح رئيس مدينة شرم الشيخ، أن المبنى مقام على مساحة 600 متر مربع بمنطقة حي النور، ويضم مأموريتين نموذجيتين إحداهما للضرائب العقارية والأخرى للضرائب العامة، بتكلفة تصل إلى 20 مليون جنيه.

وأكد رئيس المدينة، أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وجه بوضع لوحات تفصيلية وتوضيحية أمام كل مشروع جار تنفيذه بجميع المدن، في شكل نموذج موحد، و يوضح بها اسم المشروع، وصوره، والجهة المالكة، والجهة المنفذة والاستشاري العام، واسم المقاول.