أستاذ اقتصاد: أزمة كورونا أهدرت 38 ألف فرصة عمل في العالم

قال الدكتور عمرو صالح أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولى سابقا، إن أزمة فيروس كورونا أهدرت 38 مليون فرصة عمل، وأهدرت ملايين فرص العمل في الاقتصادات القوية.

وأضاف صالح، في مداخلة هاتفية على فضائية EXTRA NEWS، أن المنظمات الدولية كلها منذ 3 أشهر وضعوا ميزانية لدعم الاقتصاديات الأكثر تضررا، لافتا إلى أنه تم ضخ 150 مليار لدعم الاقتصاديات، مشيرا إلى أنه يتم عقد اجتماع للأمم المتحدة مع 12 من زعماء العالم لبحث دعم الاقتصادات الناشئة.

وأشار إلى أن الاقتصاد العالمى يحتاج لعدد من أجهزة التنفس الصناعي لأنه يختنق خاصة أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذت في العديد من الدول قد تكون أشد ضررا من تأثير فيروس كورونا نفسه على الأفراد.

وأوضح أنه من المتوقع أن معظم المنظمات الدولية تراجع كل التوقعات بالسلب، مشيرا إلى أنه لا أحد يعرف إلى أي مدى تؤثر جائحة كورونا على الاقتصادات الدولية.