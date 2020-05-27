نائب "الاتحاد العام": العمال أكثر الفئات تضررا بسبب فيروس كورونا

عقد الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب BWI، الاجتماع السابع والعشرون للمجلس العالمي في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، وبحضور 21 مشاركًا أعضاء مجلس الاتحاد، نواب الرئيس الإقليميون، وأعضاء سكرتارية الاتحاد الدولي، بالمكتب الرئيسي في جنيف والسكرتارية الإقليمية.

وخلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو كونفرانس، استعرض الأمين العام أمبيت يوسون، آخر المستجدات حول تأثيرات وتداعيات انتشار فيروس كورونا حول العالم، على عمال البناء والأخشاب.

وشهد الاجتماع، عرض التقارير المختلفة من لجنة الشباب الدولية ولجنة المرأة الدولية، وإعلان الاتحاد الدولي حول فيروس (كوفيد 19) والتقرير العالمي حول وباء كورونا وخطة العمل 2020 – 2021 والمسائل المالية وطلبات الانتساب والعضوية، وكذلك مبادرة الاستدامة حول وباء كورونا التى سيطبقها الاتحاد الدولى خلال الفترة المقبلة.

وأكد عبد المنعم الجمل، رئيس منطقة أفريقيا والشرق الأوسط بالاتحاد الدولي للعاملين بالبناء والأخشاب، أن اجتماع هذا العام، يأتي فى وقت صعب فى ظل وجود أكبر تهديد للمجتمعات والاقتصاديات والحكومات والعمال عموما، بسبب فيروس كورونا، بعد تسجيل أكثر من 5 ملايين حالة إصابة وأكثر من 330.000 حالة وفاة في جميع أنحاء العالم، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

وأوضح أن أغلب البلدان في جميع أنحاء العالم، فرضت العديد من الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة، للحد من انتشار الفيروس، من بينها عمليات الإغلاق وحظر السفر ومنع التجمعات.

وأشار الجمل، إلى أن تلك الإجراءات تسبب في معاناة الفئات الاجتماعية الضعيفة في المنطقة، بما في ذلك العمال المهاجرين.

وأكد عبد المنعم الجمل، أنه في ظل هذه الظروف الصعبة استمر الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، قويا في تقديم التضامن والدعم لكل النقابات والاتحادات لمكافحة وباء كورونا.

ووجه الجمل، رسالة لجميع المشاركين في الاجتماع لضرورة التضامن والتكاتف لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وللخروج من هذا المأزق بأقل الخسائر.