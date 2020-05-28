النقل تمنح موظفيها من أصحاب الأمراض المزمنة إجازة حتى 15 يونيو

أعلنت وزارة النقل والمواصلات، عودة العمل بديوان الوزارة الرئيسي وشركاتها من الأحد المُقبل، على أن يتضمن منح الموظف المُصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل السكر وأمراض الكلى والقلب والأورام وفقا لما هو ثابت بملفه الوظيفي، إجازة حتى 15 يونيو المقبل، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020، بشأن بعض التدابير الاحترازية المتخذة بوحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

وكشف مصدر بالوزارة، لـ"الوطن"، عن أنّه سيتم توزيع كمامات وقفازات طبية على الموظفين وأفراد الأمن بالوزارة وهيئات السكة الحديد ومترو الأنفاق والطرق والكباري والنقل البحري والبري والنقل النهري وموانئ البحر الأحمر، حفاظًا على سلامتهم.

ولفت إلى إجراء تعقيم يومي لمواقع تنفيذ المشروعات، وتوفير وحدات إسعافية متنقلة لتقديم الإسعافات الأولية لأي حالات يشتبه في إصاباتها بفيروس كورونا، لحين التواصل مع أقرب المستشفيات لنقل الحالة المصابة إليها لتلاقي العلاج بالشكل المطلوب.

وتابع: "من قبل العيد وبدأنا حملات تنبيه على كل عاملي المصاعد بالوزارة وجميع الهيئات بارتداء القفازات والكمامات الطبية، وتعقيم المصعد بصفة مستمرة".