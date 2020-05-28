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عاجل.. مدبولي: إتاحة الكشف والعلاج عن كورونا دون التقيد بمحل الإقامة

مدبولي: ربط بيانات إصابات كورونا بـ"100 مليون صحة"

كتب:

محمد مجدي
02:26 م | الخميس 28 مايو 2020
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية إتاحة الكشف والعلاج للحالات المشتبه في إصاباتها بفيروس كورونا المستجد، دون التقيد بمحل الإقامة الموجود في بطاقة الرقم القومي.

وأشار رئيس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم مع المجموعة الطبية لمواجهة الفيروس لمتابعة آخر المستجدات التي تبذلها جهات الدولة، إلى أنّه يجب تسجيل بيانات الحالات المرضية المترددة على المستشفيات، وربطها مع البيانات الخاصة بحملة "100 مليون صحة"، سعيا لتكامل مختلف قواعد البيانات الصحية للمواطنين، ومتابعة وزارة الصحة الدورية لتلك الحالات.