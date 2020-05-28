توصيات لمزارعي الموالح خلال يونيو.. أبرزها انتظام الري بموسم الإثمار

أصدّرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محاصيل الموالح مراعاتها، خلال شهر يونيو.

وتضمنت التوصيات، المحافظة على انتظام الري خلال موسم الإثمار، التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة ووفحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة وصانعات الأنفاق، مع الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر والاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغرى وبداية الخف اليدوي للحفاظ على جودة الثمار وبصفة خاصة ثمار التصدير.

وفيما يتعلق بالتسميد لأشجار الموالح التي تروي بالتنقيط للفدان والرية الأولى بـ2 كيلو سلفات نشادر وكليلو سلفات ماغنسيوم، أما الرية الثانية فتتمّ بـ2 كيلو سماد مركب 19 -19-19 وفي الرية الثالثة تتمّ بـ3 كيلو سلفات بوتاسيوم ولتر حامض فوسفور، وفي الرية الرابعة يتمّ بكيلو سلفات حديد وكيلو سلفات زنك وكيلو سلفات منجنيز، وفي الرية الخامسة بـ2 كيلو نترات كالسيوم.

وفيما يتعلق بالري، فالاستهلاك المائي لأشجار الموالح يكون حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الري بالتنقيط لتر لكل يوم للشجرة، اما برنامج المكافحة يستمر في مكافحة المن في حالة استمرار ظهورها.