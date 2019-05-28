بعد اختفائه شهرا.. العثور على جثة موظف مدفونة داخل حديقة موالح في طنطا

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أفراح زملكاوية في حب الكونفيدرالية

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دراسة: شاي "عرق السوس" يمكن أن يرفع ضغط الدم 

دراسة: شاي "عرق السوس" يمكن أن يرفع ضغط الدم 

"أوضاع سيناء" لم تكن الأولى.. 5 وقائع كاذبة لـ"هيومان رايتس"

"أوضاع سيناء" لم تكن الأولى.. 5 وقائع كاذبة لـ"هيومان رايتس"

راتب يصل لـ2500 جنيه.. تفاصيل يوم التوظيف المفتوح للطلبة في "أمريكانا"

راتب يصل لـ2500 جنيه.. تفاصيل يوم التوظيف المفتوح للطلبة في "أمريكانا"

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بالصور| محافظ كفر الشيخ: إحالة ملف الورشة المركزية للنيابة العامة

القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة: العلاقات بين السيسي وترامب قوية

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