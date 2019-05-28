بعد اختفائه شهرا.. العثور على جثة موظف مدفونة داخل حديقة موالح في طنطا

عثرت الأجهزة الأمنية بالغربية، على جثة موظف في بنك التنمية والائتمان الزراعي، مدفونة داخل حديقة موالح بنطاق مركز طنطا.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة بالعثور على جثة "إبراهيم.ر"، 38 عاما موظف ببنك التنمية والائتمان الزراعي، ومقيم بقرية كفر مسعود، التابعة لمركز طنطا، والمبلغ باختفائه منذ شهر تقريبا، أثناء قيامه بري أرضه الزراعية.

انتقل اللواء السعيد شكري، مدير المباحث الجنائية، إلى مكان الواقعة، وتبين أن الجثة عثر عليها مدفونة داخل حديثة موالح، وأفادت التحريات أن هناك خلافات سابقة بين عائلتين بقريتي كفر مسعود، ومنية الهواشات، التابعتين لمركز طنطا، بسبب زراعة البطاطس، وشُكّل فريق بحث بقيادة العميد إيهاب عطية، رئيس مباحث المديرية، لمعرفة ملابسات الواقعة، وتم استخراج الجثة ونقلها الي مشرحة المستشفى طنطا الجامعي.

تعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من مركز طنطا، بورود بلاغ عن اختفاء موظف يدعي "إبراهيم.ر"، 38 عاما، موظف ببنك التنمية والائتمان الزراعي ومقيم بقرية كفر مسعود التابعة لدائرة المركز، أثناء قيامه بري الأرض الزراعية الخاصة به، لكنه لم يعد إلى المنزل منذ هذا الوقت، وفات على اختفائه أكثر من شهر، حتى عثرت عليه الأجهزة الأمنية.