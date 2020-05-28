وقف التعيينات والترقيات في الصحف القومية دون إذن الوطنية للصحافة

أصدر الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، قرارا بوقف القرارات المالية والاقتصادية من قبل رؤساء مجالس إدارات المؤسسات القومية، دون الرجوع للهيئة وموافقتها.

وأوضحت الهيئة في القرار الذي أصدرته اليوم، أنّه نظرا للظروف الحالية، وإعمالا لقواعد الإفصاح والشفافية، ووفقا لصلاحيات الهيئة الواردة في القانون رقم 179 لسنة 2018 بشأن تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، تقرر أن يتولى رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، تسيير الأعمال الاعتيادية في مؤسساتهم على الوجه الأمثل، الذى يضمن حسن إدارة الموارد وضبط وترشيد الإنفاق.

كما تضمن القرار، منع إصدار أي قرارات مالية أو اقتصادية تؤثر في أوضاع المؤسسات، بما في ذلك البيع والشراء والتعيينات والعقود ومد الخدمة والترقيات والندب والنقل من الوظائف والأماكن، وصرف البدلات الاستثنائية، إلا بعد الرجوع للهيئة والحصول على موافقة مكتوبة منها بذلك، ويعتبر غير ذلك مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.