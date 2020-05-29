أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 29-5-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة متوسط أسعار الفاكهة بالسوق المصرية خلال تعاملات اليوم الجمعة 29 مايو الحالي، والتي تنوعت بين الموز والتفاح والفراولة والبطيخ على النحو التالي:

الجوافة

بلغ سعر كيلوجرام الجوافة 6 جنيهات.

البطيخ

سجل سعر الكيلو بين 8 إلى 12 جنيها؛ ليكون متوسط سعر الواحدة 2.5 كيلو جرام نحو 30 جنيهًا.

اليوسفي

وصل سعر كيلوجرام اليوسفي إلى 9 جنيهات.

الفراولة

تراوح سعر كيلوجرام الفراولة بين 3 إلى 7 جنيهات.

التفاح

تراوح سعر التفاح البلدي بين 15 إلى 20 جنيهًا، بينما تراوح سعر التفاح الأمريكاني من 20 إلى 30 جنيها.

الموز

بلغ سعر الموز في الأسواق 10 جنيهات للكيلوجرام.

الخوخ

بلغ سعر كيلوجرام الخوخ 8 جنيهات.

الكنتالوب

بلغ متوسط سعر كيلو الكنتالوب 7 جنيهات.

البرتقال

يتراوح سعر البرتقال بين 3 إلى 7 جنيهات للكيلوجرام.