البترول تستعد لاستئناف العمل الأسبوع المقبل وفق الإجراءات الاحترازية

تستعد وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئات والشركات التابعة لها، لبدء استقبال العمل والموظفين بها بداية الأسبوع المقبل، بنظام العمل الجزئي الذي أوصى به مجلس الوزراء.

وأشار مصدر مسؤول، لـ"الوطن"، إلى أنه يتم تعقيم المباني الإدارية وأماكن تواجد الموظفين، وأنه بدأ من الأسبوع المقبل سيتم العمل بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي أقرتها الدولة من عدم دخول المؤسسات بدون الكمامات ومراعاة التباعد والمسافات بين العاملين والمواطنين للحد من انتشار الفيروس.

واتخذت عدد من الشركات التابعة لوزارة البترول عدد من هذه التدابير بشكل مسبق لحماية المواطنين.

ويأتي هذا ضمن خطة وإجراءات الدولة للتكيف مع الوضع الحالي والعمل على الحفاظ على اقتصاد الدولة بجانب الحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.