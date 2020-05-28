فلسطين تسجل 99 حالة وفاة و1717 إصابة بكورونا بين رعاياها حول العالم

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أنَّ عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد، بين صفوف جاليتها في عديد من الدول، ارتفع إلى 99 حالة، عقب تسجيل وفاة جديدة في السعودية.

وأضافت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في تقرير أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، أنَّه تمَّ تسجيل 105 إصابات جديدة بالفيروس بين جالياتها في قطر والكويت وبذلك يصبح إجمالي الإصابات في الخارج 1717 حالة.

وأشارت إلى أنَّ وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، تسلم 20 جهاز تنفس اصطناعي تبرعت بهم مؤسسة روزانا الأسترالية بدعم من الحكومة الأسترالية، لبناء قدرات شعب فلسطين وإمكانياته لمواجه فيروس كورونا، ورفع كفاءة القطاع الصحي في وجه اية موجة قادمة من الفايروس.

وثمّن المالكي، الدعم الذي قدمه مشروع روزانا الى المستشفيات الفلسطينية، مشيدا بدعم استراليا حكومة وشعبا واستجابتها للطلب الفلسطيني الذي قدمته "الخارجية" في وقت مبكر، موضحًا أنَّ هذه الأجهزة هي الدفعة الأولى ضمن دفعات أخرى قادمة، لافتًا إلى أنَّه سيتمّ تسليمها لوزارة الصحة الفلسطينية.