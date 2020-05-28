مصدر: التموين ستمنع دخول مكاتبها دون ارتداء الكمامة

قال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ"الوطن"، إنه بدءًا من الأحد المقبل تقرر منع أى مواطن لا يرتدي الكمامة الطبية من دخول أى مكتب تمويني على مستوى الجمهورية.

وكشف المصدر، أن الوزارة تمتلك أكثر من 2000 مكتب تموين على مستوى الجمهورية، وتم توجيه مديريات التموين في المحافظات بضرورة عدم السماح لاى طالب خدمة بدخول المكاتب الإ بعد ارتداءه الكمامة الطبية، والتنبيه أيضا على الموظفين بارتداء الكمامات أثناء تقديم الخدمة للمواطن، مع تعهد المديريات بتوفير المُعقمات والمطهرات داخل المكاتب.

ووجهت الوزارة بحسن التعامل مع المواطنين داخل مكاتب التموين والتيسير عليهم وحل مشاكلهم بشكل فوري وعدم التعنت واستيفاء الأوراق المطلوبة والتواصل مع المواطنين تليفونيًا لمتابعة حل المشكلة.

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