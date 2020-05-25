"كورونا مطول".. خالد منتصر يطالب بتوزيع الكمامات على بطاقات التموين

ناشد الدكتور خالد منتصر، الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، توزيع الكمامات على بطاقات التموين، نظرًا لكون فيروس كورونا المستجد من المتوقع أن تستمر عدواه فترة طويلة.

وكتب منتصر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بما أن كورونا صار ضيفاً ثقيلاً مطول معانا حبتين، وبما أن الكمامة صارت فرض عين علينا جميعاً كشرط أساسي للوقاية من كورونا، أوجه نداء الى الدكتور علي مصيلحي وزير التموين لتوزيع الكمامات على بطاقات التموين التي نعتبرها أكثر المعايير انضباطاً لمعرفة الأسر غير القادرة في مصر".

وأكد منتصر، أن هذه الخطوة مهمة ومطلوبة جداً لأن ميزانية شراء الكمامات بشكل يومي صار فوق احتمال وميزانية الأسرة المصرية المتوسطة.

وواصل: "أتمنى تطبيق هذا الاقتراح لأن هناك احتمالا كبيرا بعد انحسار كورونا المنتظر والمتوقع في شهر 7 أن تحدث ضربة ثانية من الفيروس في شهر 10، وإذا لم نستعد مجتمعياً لتلك الضربة التي ستحدث بعد استعادة الحياة شبه الطبيعية، ستكون كارثة".