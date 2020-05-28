بعد وفاة الجزار.. اقتراح بتشكيل نقابة أو رابطة لبائعي الصحف ترعى أسرهم

طالب أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بالنقابة، بضرورة إنشاء نقابة لبائعي الصحف أو تدشين رابطة لهم تتبع نقابة العاملين في الصحافة والإعلام، لاسيما بعد وفاة محمد الجزار أشهر بائع صحف في شارع قصر العيني، وباعتبارهم من الفئات الأكثر تضررا من الحظر بسبب كورونا.

وقال "عبدالمجيد"، في تصريح خاص لـ "الوطن"، "اقترح عمل نقابة لأصحاب أكشاك الصحف، لأنهم تأثروا بشكل كبير في أزمة كورونا، خاصة بسبب الحظر والإجراءات الاحترازية، فأصبحوا من الفئات التي تأثرت أبواب الرزق الخاصة بهم، بعدما لجأ عدد من المؤسسات في عمل إصداراتها من خلال نسخ بي دي إف".

وتابع عضو مجلس الصحفيين قائلا: "يجب أن ندعم أسر المتوفين وأن يتكاتف المجتمع بمنظماته المدنية وشخوصه وفئاته في صورة دعم لأبنائهم، ولا يقتصر الموضوع على مجرد نعي للوفاة وهو سبب اقتراحي بعمل حساب لأبناء الصحفيين الأيتام".

توفي اليوم محمد حسونة الجزار، بائع الجرائد في شارع قصر العيني والشهير بـ "محمد جرايد"، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وقد نعاه عدد من الصحفيين الذين تربطهم به معرفة شخصية خاصة بمؤسستي روزا اليوسف والمصري اليوم.

ويعد "الجزار"، أقدم بائع صحف بشارع القصر العيني، وقد أصيب بالعدوى هو وباقي أسرته، عن طريق مخالطة إحدى جاراته التي أصيبت قبلهم بالفيروس.