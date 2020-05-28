تعرف على موعد إعلان صرف الدفعة الثالثة من منحة الـ 500 جنيه

قال مصدر بوزارة القوى العاملة، إن الوزارة ستعلن منتصف الأسبوع المُقبل عن مواعيد صرف الدفعة الثالثة من منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المستحقة والمتضررة من وباء كورونا المستجد.

وأشار المصدر لـ"الوطن"، أن الوزارة انتهت من صرف الدفعة الثانية من المنحة، والتى كان آخر يوم صرف فيها في 21 مايو الماضي، موضحًا أن المرحلة الثالثة أيضًا سيتم صرفها على عدة أيام، منعًا للتزاحم.

وشدد المصدر أن الإجراءات الاحترازية التي طبقت خلال صرف الدفعتين الأولى والثانية، ستطبق في الدفعة الثالثة، وأبرزها عدم التوجه لأماكن الصرف إلا بعد تلقي رسالة بموعد ومكان الصرف، على أن يكون مع المستحق تليفونه الشخصي المسجل عليه الرسالة النصية، وبطاقة الرقم القومي وصورة منها، موضحا أنه لن يتمكن من الدخول لمنفذ صرف المنحة إلا بهم، وذلك لعدم التزاحم وضمانا لسلامة العاملين والمستحقين، مع التأكيد على ارتداء المواطن مُستحق الصرف للكمامات.

ومن المقرر أن تستأنف الوزارة صرف المنحة وذلك من خلال 4000 منفذ على مستوى الجمهورية و600 مدرسة في بعض المحافظات.