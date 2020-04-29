للقبض أو المعاشات أو منحة الـ500 جنيه.. كيف تعثر على أقرب ماكينة ATM؟

يجد الكثير من المواطنين، الذين يتعاملون بالبطاقات الائتمانية صعوبة في إيجاد أقرب صراف آلي لمحل سكنهم، خاصة أصحاب المعاشات والمرتبات، والعمالة غير المنتظمة، التي مقرر لها صرف المنحة في المرات المقبلة، عن طريق ماكينات الـATM.

وتقدم "الوطن"، خطوات البحث والعثور على أقرب ماكينة صراف آلي على النحو التالي:

يمكنك تحميل تطبيق ATM Hunter المُطور من شركة MasterCard، والمتاح مجانًا لمستخدمي الـIOS.

ويعمل التطبيق، على تعريفك بأقرب ماكينات الصرافة المتوافرة إما بحسب موقعك الجغرافي عن طريق الـGPS، أو عن طريق إدخالك للعنوان المطلوب بشكل يدوي، أو الخيار الثالث هو البحث في المطارات.

خطوات استخدام التطبيق

-اختيار الخيار الأول By Current Location لتحديد موقعك

- يقوم التطبيق بعرض جميع الماكينات المحيطة بالمكان الموجود.

- ستظهر لك عناوين الماكينات والمسافة التي تبعد بها عنك وأسماء المصارف التابعة لها.

- تستطيع الحصول على المزيد من المعلومات عن طريق الضغط على الماكينة المطلوبة لتظهر لك معلومات تفصيلية من حيث العنوان واسم البنك التابعة له وغير ذلك.

- تستطيع عبر الضغط على View Map مشاهدة موقع الماكينة على الخريطة.