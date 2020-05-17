بـ18.5 مليون جنيه.. 37 ألف عامل صرفوا منحة الـ500 جنيه بالغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الانتهاء من صرف منحة العمالة غير المنتظمة للمرحلتين الأولى والثانية، بإجمالي 18 مليون و422 ألف جنيه لـ36 ألف و845 عاملًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم العمالة المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأشار محافظ الغربية، إلى أن عملية الصرف انتظمت دون زحام أو تكدس من المواطنين، في ضوء التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف ، أنه تم تخصيص 237 مكتبًا للبريد، و77 فرعًا لبنك التنمية والائتمان الزراعي، و8 مدارس على مستوى مدن ومراكز المحافظة، تيسيرًا على المواطنين ومنعًا للزحام والتكدس.