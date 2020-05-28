تموين الإسماعيلية تحرر 24 مخالفة للمخابز

أعلن حامد إبراهيم مدير عام التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية تشكيل لجنة للمرور على المخابز بنطاق المحافظة أسفرت عن، تحرير 24 مخالفة للمخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وتوقف بعض المخابز عن الإنتاج بدون موافقة المديرية، بناء على توجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيليه بتشديد الرقابة على المخابز خلال أيام العيد، وتوافر الخبز وجودته.

وأكد مدير التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية مواصلة الحملات التموينية بالتنسيق مع مباحث التموين والرقاية التموينية بالمديرية بهد السيطرة على الأسعار، ووقاية المواطنين من جشع التجار بالإضافة إلى تشديد الرقابة على المحلات والأسواق للحصول على سلع غذائية صالحة وتتم الحملات برئاسة محمد فاروق مدير الرقابة، والمهندس ابراهيم الحارون رئيس الرقابة التموينية وعضوية كل من عصام فتحي، وسيد محمد مفتشي الرقابة خلال أيام العيد.