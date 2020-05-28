"كل فرد معه سجادة صلاته الخاصة".. تعرف على شروط فتح المساجد بالسعودية

تحدث الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، وزير الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة بالسعودية، عن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة استعدادا لعودة الصلاة في المساجد.

وقال آل الشيخ خلال حواره مع فضائية العربية: "سيكون بين كل مصلٍ وآخر متران، ويكون كل صفين بينهما صف غير مشغول، وعدم المصافحة وعدم لمس الكتب والمصاحف الموجودة، التي نُقلت إلى مكان أمين حتى انتهاء غمة كورونا، وفتح النوافذ والأبواب".

وأضاف: "وجهنا بإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه وعدم السماح بتوزيع السوائل، وإغلاق دورات المياه والإبقاء على تعليق الدروس التي تقام في المساجد".

وأردف، أنه جرى إبلاغ الأئمة بضرورة اتخاذ بعض الإجراءات، مثل ضرورة غسل اليدين جيدا واستعمال معقمات قبل حضور المسجد وبعده ونشر هذا الفكر والوعي بين المصلين، ولبس الكمامة القماشية وإحضار المصلين لسجاداتهم الخاصة معهم وعدم تركها في المصلى بعد صلاته، وتوعية كبار السن بعدم الحضور إلى المساجد حرصا على حياتهم وكذلك الأطفال الأقل من 15 عاما وتجنب التزاحم عند الدخول والخروج من المساجد.