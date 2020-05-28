محلل: أردوغان يضغط على أكرم أوغلو لعدم فتح ملفات فساده

قال المحلل السياسي السوري، إبراهيم كابان مدير مؤسسة الجيوستراتيجي للدراسات، إنه بعد خسارة النظام التركي في الانتخابات الأخيرة بالمدن الكبرى ومنها إسطنبول، أمام أكرم أوغلو وحزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديموقراطية، فإنه سيسعى للانتقام من أوغلو والأحزاب التي خسر أمامها، من خلال فتح الملفات القديمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز": "ما يفعله أردوغان نوع من التغطية، هناك قضايا فساد كبيرة جدًا، تحدث عنها أوغلو لفتحها في الفترات السابقة ضد حزب العدالة والتنمية، ومن ثم فإن أردوغان يحاول التستر على فساده".

وأردف، أن بعض المصادر في البرلمان تحدثت عن فتح ملفات كثيرة تتعلق بدعم متطرفي داعش، وتصريف أموال تابعة للدولة في بلديتي أسطنبول وأنقرة وغيرها من البلديات التي سحبت بساطها من تحت أردوغان.

وتابع: "لم تعد هناك عدالة في تركيا، والخوف الكبير أنه بعد قيام النظام التركي بتصفية المعارضة في جميع مرافق الحياة، مثل تصفية الخصوم داخل المحاكم، وأردوغان يضغط على داود أكرم لعدم فتح ملفات الفساد التي تديرها شبكته في اسطنبول".