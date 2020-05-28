"تعليم مطروح": الالتحاق بقسم البترول في الثانوية خاص بأبناء المحافظة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمطروح أن الالتحاق بقسم البترول بمدرسة مطروح الثانوية الصناعية خاص بأبناء مطروح فقط ولا يتم قبول أي طلاب من المحافظات الأخرى.

وقال الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، إن كل ما ينشر حاليا على صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والمواقع الإخبارية الإلكترونية لا أساس لها من الصحة حول معايير وشروط الالتحاق بفصل البترول بمدرسة مطروح الثانوية الصناعية.

وأضاف أنه عقب اعتماد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لنتيجة الشهادة الإعدادية سيتم الإعلان عن المعايير الخاصة بالتقدم للإلتحاق بقسم البترول للعام الدراسى المقبل على غرار العام الماضى والذى تم إعتماده بعد موافقة وزارة التربية والتعليم لأول مرة.

وأشار إلى أن تعليم مطروح هى الجهة الوحيدة المنوط بها الإعلان عن ما يخص العملية التعليمية بمطروح ويتم نشر ذلك عبر الصفحة الرسمية للمديرية.