بالفيديو.. البحرية الروسية تتسلم الغواصة النووية "كنياز فلاديمير"

صرح الممثل الرسمي للشركة المتحدة لبناء السفن الروسية، بأن البحرية الروسية تسلمت، اليوم، الغواصة النووية "كنياز فلاديمير".

وأكد ممثل الشركة لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، أنه تم توقيع عقد الاستلام من قبل البحرية الروسية اليوم، في مدينة سيفيرودفينسك.

وأضاف الممثل "في المستقبل القريب سيتم رفع العلم على الغواصة، وبعد ذلك ستدخل ضمن المجموعات القتالية للأسطول الشمالي.

وأنهت الغواصة "كنياز فلاديمير" الاختبارات في البحر الأبيض التي جرت منذ 12 مايو الجاري.

وعادت الغواصة إلى سيفيرودفينسك. وشارك في الاختبارات زوارق جر من القاعدة البحرية للبحر الأبيض وسفينة الإنقاذ "ميخائيل رودنيتسكي".

و"كنياز فلاديمير" الغواصة الرئيسية من المشروع "بوري- أ"، وتتميز الغواصة بأنظمة المناورة والبقاء في العمق والتخفي. وهي تحمل 16 صاروخا باليستيا من طراز بولافا. يمكن للطراد أيضا استخدام صواريخ كروز وطوربيدات الصواريخ.

Атомный подводный ракетоносец К-549 "Князь Владимир" для ВМФ России с триумфом и гудками возвращается в Северодвинск после всех испытаний! pic.twitter.com/1r7zcgLvFB — Анатолий Власов (@AnatolyVlasov87) May 24, 2020

وأوضحت "سبوتنيك"، أن "كنياز فلاديمير" ليست مجرد حاملة صواريخ من طراز "بوري"، ولكن أول غواصة بنيت في إطار مشروع "بوري-أ" المحسن.

وظاهريًا، تختلف عن أسلافها في شكلها الانسيابي: اختفت حدبة السطح - وبالتالي، تحسنت الخصائص المائية والصوتية للغواصة، كما تم تجهيز الغواصة الجديدة بالسونارات المتقدمة وأنظمة الاتصالات والتحكم في الأسلحة، وتم تحسين ظروف معيشة الطاقم.