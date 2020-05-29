يستقبل مصابي كورونا.. 10 معلومات عن مستشفى الإسماعيلية العام

قررت وزارة الصحة اختيار 320 مستشفى عاما ومركزيا على مستوى الجمهورية، تباعًا لتخفيف العبء على مستشفيات الحميات والصدر، والتي تعمل بكامل طاقتها لاستقبال مصابي الفيروس وللتيسير على المواطنين لتلقي الخدمة العلاجية، في إطار خطة التعايش مع فيروس كورونا ومن بين هذه المستشفيات مستشفى الإسماعيلية العام.

وينشر "الوطن" 10 معلومات مهمة عن مستشفى الإسماعيلية العام..

1- افتتح مستشفى الإسماعيلية عام 2005 وتقع فى نهاية شارع صبرى مبدي بالطريق الدائرى.

2- دخل مستشفى الإسماعيلية العام منظومة التأمين الصحي الشامل فى المحافظة، يناير 2020.

3- يخدم المستشفى مدينة ومركز الإسماعيلية وثلاثة أحياء يتواجدون فى محيطها وتتبع وزارة الصحة.

4- فى عام 2017 قررت وزارة الصحة إعادة تطوير المستشفى بعد 12 سنة خدمة فقط.

5- رصدت الوزارة 362 مليون جنيه لأعمال التطوير وإنشاء أقسام جديدة وزيادة عدد الأسرة الطبية.

6- يتضمن المستشفى 316 سريرا، منها 218 سريرًا إقامة مرضى، و26 مبسترين، 11 سرير رعاية مركزة.

7- وتم تزويد المستشفى بـ 28 سرير عناية متوسطة، و5 أسرة حديث الولادة و20 كرسي غسيل كلوي و8 أسرة إفاقة.

8- ويشمل المستشفى أقسام الغسيل الكلوي والأشعة والمعامل والعمليات العناية المركزة والحقن المجهري، عيادة تخصصية لأمراض السكري.

9- تعد عيادة أمراض السكري الثانية من نوعها على مستوى الجمهورية.

10 - ويضم مستشفى الإسماعيلية العام ،عيادات قلب ورمد وكلي وقدم سكري، وأعصاب وسكرحوامل ومعمل وصيدلية، وقاعة محاضرات وعيادة تغذية وعيادات تخصصية.