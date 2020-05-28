جونسون: يمكن تخفيف الإغلاق العام ابتداء من الاثنين المقبل

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أنه يمكن تخفيف الإغلاق العام ابتداء من الاثنين المقبل، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية الإخبارية، مساء اليوم.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى 37837 حالة بعد تسجيل 377 حالة وفاة جديدة.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي أنها أحصت 1887 إصابة جديدة بالعدوى، الأمر الذي رفع إجمالي الإصابات إلى 269127 حالة.

وأضافت الصحة البريطانية، أنها أجرت حتى صباح اليوم أكثر من 3.918 مليون كشف لأشخاص اشتبه بإصابتهم بالوباء.

وكانت الحكومة البريطانية أعلنت فرض حجر إلزامي لمدة أسبوعين على كل من يعود للبلاد من الخارج اعتبارا من يوم الثامن من يونيو المقبل من أجل منع انتشار ذروة ثانية لفيروس كورونا.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه سيتم ابتداء من منتصف يونيو المقبل السماح لكل المتاجر والأسواق بإعادة فتح أبوابها بعد تراجع انتشار الفيروس.