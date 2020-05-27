بريطانيا.. نظام جديد لتعقب المصابين المحتملين بكورونا

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم، أن نظاما جديدا لتعقب المصابين المحتملين بوباء كورونا المستجد "كوفيد- 19"، سيدخل الخدمة في إنجلترا ابتداء من غد الخميس، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأوضح رئيس الوزراء بوريس جونسون في تصريح صحفي ان أي شخص تثبت التحاليل اصابته بالعدوى سيطلب منه تحديد الاشخاص الذين اتصل بهم خلال الايام السبعة الماضية ليتم تعقبهم ومطالبتهم بعزل أنفسهم لمدة أسبوعين.

وذكر جونسون، أن النظام يعتمد على التصريح الطوعي للمصابين بالاماكن التي زاروها والاشخاص الذين التقوا بهم، محذرا من ان القوانين والغرامات ستكون صارمة ضد كل من يرفض التعاون مع السلطات المعنية.

وأكد جونسون، أن الحكومة وظفت نحو 25 ألف شخص بهدف تعقب المصابين المحتملين مباشرة بعد تأكد اصابة شخص معين، مضيفا ان هذا النظام لا يشمل التطبيق الالكتروني الذي يتم تجربته في جزيرة (وايت) لتعقب المصابين بطريقة مختلفة.

يذكر أن المناطق الأخرى من بريطانيا، وتحديدا اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وويلز، التي تتمتع بحكم ذاتي لديها أنظمة مستقلة لتحليل وتعقب الاصابات بالوباء.

وكانت وزارة الصحة البريطانية، أعلنت في وقت سابق اليوم الأربعاء، ارتفاع وفيات (كورونا) إلى 37460 بعد تسجيل 412 حالة جديدة منذ أمس الثلاثاء بينما ارتفع عدد الاصابات المؤكدة الى 267240 حالة.