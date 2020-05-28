مصدر بـ"صحة الإسكندرية": مستشار المحافظ صحته مستقرة وداخل الحجر بالبحيرة

قال مصدر مسؤول بمديرية الشؤون الصحة في الإسكندرية، إن الحالة الصحية للواء محمد سحلول مستشار محافظ الإسكندرية، مستقرة حيث تم نقله إلى مستشفى كفر الدوار بمحافظة البحيرة للحجر الصحي لتلقي العلاج وفقا البرتوكول وزارة الصحة.

كانت محافظة الإسكندرية، أعلنت صباح اليوم عن إصابة مستشار اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بفيروس كورونا المستجد.

وقالت المحافظة في بيانها، إنه في إطار الإجراءات الوقائية التي تقوم بها المحافظة من متابعة دورية للمسؤولين التنفيذيين والموظفين، والقائمين على تنفيذ الأعمال الميدانية بديوان محافظة الإسكندرية، تبين بالمتابعة والفحص إيجابية نتيجة التحليل الخاص باللواء محمد سحلول، مستشار محافظ الإسكندرية ورئيس وحدة التدخل السريع لإزالة مخالفات البناء.