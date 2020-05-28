عاجل.. الكويت تعلن إنهاء الحظر الشامل

أعلن وزير الداخلية الكويتي، أنس الصالح، إنهاء الحظر الشامل وتحويله إلى حظر جزئي من 6 مساء إلى 6 صباحا، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.

من جانبه، قال رئيس مجلس الوزراء الكويتي، صباح الخالد، إنه لا يمكن الاستمرار في حالة الإغلاق التام وعلينا التعايش مع وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" ومخاطره.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت في وقت سابق، اليوم، تسجيل 845 إصابة جديدة بكوفيد 19 خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 24112 حالة في حين تم تسجيل 10 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 185 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".